В Мюнхене прошли протесты после объявления ФРГ о поставках танков Украине

Жители Мюнхена приняли участие в акции протеста, организованной движением München steht auf («Мюнхен встает») в связи с принятием Германией решения отправить Украине немецкие танки Leopard 2. Видео шествий опубликованы в телеграм-канале объединения.

Шествие началось 25 января около 18:00 (20:00 мск) на центральной площади города Мариенплац.

Среди лозунгов, с которыми выступали участники акции, были «Заключите мир без оружия», «Нет немецким танкам на Украине».

25 января Германия решила отправить Украине танки Leopard 2, о которых та так долго просила, а также одобрит их реэкспорт из других стран. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебестрайта, планируется поставить 14 танков Leopard 2 A6. При этом Берлин вместе с партнерами намерен передать Киеву в общей сложности 112 танков Leopard, передавал Bloomberg со ссылкой на заявление правительства ФРГ. Как отмечал немецкий министр обороны Борис Писториус, Украина может получить танки через три месяца.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что сама по себе отправка Leopard 2 Киеву кардинально не изменит ситуацию, но подготовка новых частей в Польше или на Западной Украине для участия в боях весной или ближе к лету — «вот тогда это будет серьезно».