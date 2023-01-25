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Дипломат пообещал ответ на поставки Киеву оружия для ударов по России

Дипломат Гаврилов: Москва жестко ответит на поставки Киеву оружия для ударов по России
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Москва предпримет жесткие ответные действия в случае поставок Украине вооружения для ударов по городам России, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В МИДе неоднократно говорили, что поставки дальнобойного или более мощного оружия Украине западными странами являются «красной линией» для Москвы. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 24 января сказал, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пока они не пересекли «наиболее красные линии».

МИД на следующий день заявил, что рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом, указав на слова главы ведомства Сергея Лаврова о том, что против России ведется «война уже почти не гибридная, а почти настоящая».

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