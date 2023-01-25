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Медведев призвал Байдена и Шольца остановить тиканье ядерных часов

Медведев: Байдену и Шольцу следует остановить тиканье ядерных часов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил американскому лидеру Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу остановить тиканье Часов Судного дня. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время», — заявил Медведев, отметив, что «их украинская стрелка давно заржавела».

Ранее стрелки на символических Часах Судного дня перевели на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Это самое близкое положение к полуночи, на которое ученые устанавливали «время» за все время существования часов. Так, по версии Bulletin of the Atomic Scientists, основную угрозу ядерной безопасности представляет конфликт на Украине.

Также аналитики отметили ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном, который вступил в силу в 2011 году и был продлен на пять лет в 2021-м. Если стороны не возобновят переговоры по этому договору, отмечается в докладе, он перестанет существовать в 2026 году, когда истекает срок его действия.

Теги
Дмитрий Медведев «Часы Судного дня» Джо Байден Олаф Шольц Украина
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