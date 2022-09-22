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Военная операция на Украине ,  
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Американский генерал пригрозил России ударом по базам в Крыму

Соединенные Штаты нанесут «сокрушительный удар» по российскому Черноморскому флоту и базам в Крыму в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине. Об этом в интервью газете Daily Mail заявил американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

При этом он подчеркнул, что считает крайне маловероятным сценарий, при котором российский лидер отдаст приказ нанести ядерный удар. Однако, продолжил Ходжес, реакция президента США Джо Байдена на применение любого стратегического оружия массового уничтожения будет «быстрой и жесткой».

Американский генерал добавил, что ответ Вашингтона может быть не ядерным, однако при этом США могут попытаться «уничтожить Черноморский флот или уничтожить российские базы в Крыму».

Крым вошел в состав России в результате референдума в 2014 году. На полуострове расположены семь военно-морских баз Черноморского флота, самые крупные из которых — Севастопольская и Новороссийская. В состав флота входят 89 надводных кораблей и подводных лодок, численность военнослужащих — 25 тыс. человек.

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Накануне в своем телеобращении Путин заявил, что со стороны Запада в ход пошел «ядерный шантаж». В качестве примера президент привел высказывания «некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения».

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал Путин.

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После этого в Вашингтоне заявили, что США отслеживают «стратегическую конфигурацию» российских ядерных сил после заявлений президента Путина. Как сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями.

С 27 февраля российские силы ядерного сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства. Согласно 19 пункту ядерной доктрины, Россия может применить ядерное оружие при следующих сценариях:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Теги
Крым Черноморский флот ядерный удар США Военная операция на Украине
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