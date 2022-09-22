Американский генерал пригрозил России ударом по базам в Крыму

Соединенные Штаты нанесут «сокрушительный удар» по российскому Черноморскому флоту и базам в Крыму в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине. Об этом в интервью газете Daily Mail заявил американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

При этом он подчеркнул, что считает крайне маловероятным сценарий, при котором российский лидер отдаст приказ нанести ядерный удар. Однако, продолжил Ходжес, реакция президента США Джо Байдена на применение любого стратегического оружия массового уничтожения будет «быстрой и жесткой».

Американский генерал добавил, что ответ Вашингтона может быть не ядерным, однако при этом США могут попытаться «уничтожить Черноморский флот или уничтожить российские базы в Крыму».

Крым вошел в состав России в результате референдума в 2014 году. На полуострове расположены семь военно-морских баз Черноморского флота, самые крупные из которых — Севастопольская и Новороссийская. В состав флота входят 89 надводных кораблей и подводных лодок, численность военнослужащих — 25 тыс. человек.

Накануне в своем телеобращении Путин заявил, что со стороны Запада в ход пошел «ядерный шантаж». В качестве примера президент привел высказывания «некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения».

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Исследования Pro Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать Инструкции Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Что происходит с сырьем во время рецесcий и как на этом заработать Что происходит с сырьем во время рецесcий и как на этом заработать Статьи Pro Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли Статьи

После этого в Вашингтоне заявили, что США отслеживают «стратегическую конфигурацию» российских ядерных сил после заявлений президента Путина. Как сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями.