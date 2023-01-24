Песков предупредил россиян об опасности покушений со стороны Украины

Песков: есть опасность покушений на россиян со стороны Украины

Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Кремлю ничего неизвестно о возможной просьбе президента Украины к главе ЦРУ США организовать покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что «Украина имеет отношения и к покушениям, и к чудовищным убийствам». Он напомнил об убийстве политолога Дарьи Дугиной, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы. «Поэтому такая опасность для наших граждан есть», — заявил Песков.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил ТАСС, что во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев президент Украины Владимир Зеленский попросил его организовать убийство Пригожина.

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