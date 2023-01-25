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Володин заявил об утрате самостоятельности у стран Прибалтики

Володин: понижать уровень дипотношений с Эстонией и Латвией нужно было давно
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Эстония, Латвия и Литва утратили суверенитет, поскольку все решения за руководство этих стран принимаются в Евросоюзе и США. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Руководители стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства. На деле — все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Суверенитет утрачен», — написал Володин.

Спикер Госдумы заявил, что в странах Прибалтики в реальности проживает только треть населения, большинство же граждан находятся на заработках в европейских государствах. Он подчеркнул, что «единственное, в чем преуспевают правящие режимы» Литвы, Латвии и Эстонии, — это в русофобии. По словам Володина, сотрудничать с этими странами невозможно «по причине утраты ими самостоятельности». В связи с этим он считает, что понизить с ними дипломатические отношения было давно необходимо.

23 января МИД России потребовал, чтобы посол Эстонии Маргус Лайдре покинул страну до 7 февраля. Представлять республику будет временный поверенный в делах. Ведомство объявило о снижении уровня дипломатических отношений в связи с тем, что Эстония потребовала сократить число сотрудников российского посольства. МИД Эстонии потребовал, чтобы посол России Владимир Липаев покинул страну одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии из Москвы. Эстонское правительство поддержала Латвия, которая с 24 февраля понизит уровень дипотношений с Россией в знак солидарности с Таллином.

Володин заявил об утрате самостоятельности у стран Прибалтики
Володин заявил об утрате самостоятельности у стран Прибалтики

Страны Балтии выступают за поддержку Украины и введение санкций против России в связи с военными действиями на Украине. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич говорил, что добиться «поражения России» на Украине — стратегический интерес страны.

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Вячеслав Володин Латвия Литва Эстония дипломатическая связь суверенитет

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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