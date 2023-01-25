«РИА Новости» узнало о пресечении финансирования терактов СБУ банками ЕС

В России пресекли канал финансирования сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к организации терактов в Херсонской области. Как заявил «РИА Новости» представитель силовых структур в регионе, средства на теракты шли через европейские банки.

«Для обналичивания денежных средств используются банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики», — заявил собеседник агентства, добавив, что деньги шли также через обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Чехии и Польши.

По словам представителя силовых ведомств, средства передавали исполнителю через волонтеров, использующих гуманитарные коридоры для прибытия в Херсонскую область. Российским силовикам стало известно, что спецслужбы Украины используют «спящих агентов» для совершения терактов и обустройства тайников с оружием на территории региона. О выполнении заданий «агенты» сообщали кураторам через спутниковую связь.

14 января региональное управление МВД сообщило, что в Херсонской области обнаружены два тайника с патронами и гранатами. До этого о найденных схронах с вооружением говорили источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в силовых структурах.

В конце декабря спецслужбы задержали в соседней с Херсонской областью Луганской народной республикой бывшего члена националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), готовившего теракты на территории региона. Представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко говорил, что диверсанты в последнее время активизировались и сейчас все силы «брошены на противодействие» им.