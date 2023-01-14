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Полиция нашла два тайника с боеприпасами в Херсонской области

МВД сообщило об обнаружении двух тайников с патронами и гранатами в Херсонской области
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Херсонской области полицейские нашли два тайника с патронами и гранатами, сообщило в телеграм-канале региональное управление МВД.

Первый тайник нашли в Геническом районе области в заброшенном доме в селе Червоное. Оттуда изъяли 307 патронов калибра 5,45 мм, гранаты Ф-1, РГД-5, и РГД-2Б, запал УЗРГМ и шесть взрывателей.

Также полицейские осмотрели домовладение в Каланчакском районе области и нашли там складной нож, пневматический пистолет «SAS Макаров», 42 патрона различного калибра и 400 л спиртосодержащей жидкости. Найденное оружие, боеприпасы и жидкость изъяли.

В конце декабря об обнаружении тайника с оружием и боеприпасами в пригороде Луганска сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В тайнике, по его словам, нашли противотанковую управляемую гранату (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, ручной противотанковый и реактивный штурмовой гранатометы, противопехотные мины, более 100 тыс. патронов разного калибра и другое. Как утверждал Марочко, все это предназначалось для «диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб».

Теги
Херсонская область тайник оружие боеприпасы МВД
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