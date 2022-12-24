В ЛНР заявили об активизации украинских диверсионных групп на лисичанском направлении

В ЛНР заявили об активизации украинских диверсионных групп в Донбассе

Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на лисичанском направлении в Донбассе, сообщил «РИА Новости» официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов. Сейчас наши силы брошены на противодействие им и опять же — на снижение огневой активности противника определением и уничтожением огневых точек», — сказал он.

Материал дополняется