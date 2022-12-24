В ЛНР заявили об активизации украинских диверсионных групп в Донбассе
В ЛНР заявили об активизации украинских диверсионных групп на лисичанском направлении
Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на лисичанском направлении в Донбассе, сообщил «РИА Новости» официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов. Сейчас наши силы брошены на противодействие им и опять же — на снижение огневой активности противника определением и уничтожением огневых точек», — сказал он.
Материал дополняется
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.