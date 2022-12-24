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«РИА Новости» узнало о поимке в ЛНР готовившего теракты экс-члена «Азова»

«РИА Новости»: в ЛНР задержали готовившего теракты экс-члена «Азова»

Спецслужбы задержали в ЛНР бывшего члена националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), который готовил теракты на территории республики, сообщил источник «РИА Новости».

«Спецслужбами России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации «Азов», который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций, освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР», — заявил собеседник агентства.

В регионе, как ранее заявил агентству представитель народной милиции республики Иван Филипоненко, в последнее время активизировались диверсанты, и сейчас все силы «брошены на противодействие» им.

Президент Владимир Путин, 21 декабря выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России, пообещал, что на территории всех регионов страны, в том числе и новых, будет обеспечена безопасность всех граждан. Днем ранее, на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, глава государства отметил, что ситуация в республике «остается весьма сложной, и, прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей».

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