Полянский увидел в видео с воронами в Киеве ответ на «богохульство»
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский связал видео, на котором запечатлены «огромные стаи ворон» над Киевом, с политикой Киева в отношении религиозных организаций.
«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — написал Полянский в Twitter, ретвитнув кадры, на которых видно, как над Киевом кружат стаи черных птиц.
Видео разместила Екатерина Лычёва — россиянка известна тем, что, будучи школьницей, в 1986 году посетила США с «миссией мира». Украинское издание ТСН сообщало неделю назад, что большое число ворон было замечено в районе стадиона НТК им. Банникова.
19 января правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Закон позволит запретить деятельность УПЦ на территории Украины в случае, если будет доказана ее связь с Москвой.
Службы безопасности Украины начали проводить обыски в принадлежащих УПЦ МП помещениях. С проверкой приходили к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии, его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позже обыски прошли в помещениях Александрийской, Черновицко-Буковинской, Светлогорской и других епархий. В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», а против настоятеля лавры также возбудили уголовное дело.
На Украине действуют УПЦ (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием) и ПЦУ (Православная церковь Украины). Последняя была образована в 2018 году, когда патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос (указ о получении автокефалии). РПЦ не признала решения Константинопольского патриархата, разорвав с ним евхаристическое общение.