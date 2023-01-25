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Полянский увидел в видео с воронами в Киеве ответ на «богохульство»

Зампостпред Полянский: вороны над Киевом появились из-за богохульства украинских властей
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский связал видео, на котором запечатлены «огромные стаи ворон» над Киевом, с политикой Киева в отношении религиозных организаций.

«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — написал Полянский в Twitter, ретвитнув кадры, на которых видно, как над Киевом кружат стаи черных птиц.

Видео разместила Екатерина Лычёва — россиянка известна тем, что, будучи школьницей, в 1986 году посетила США с «миссией мира». Украинское издание ТСН сообщало неделю назад, что большое число ворон было замечено в районе стадиона НТК им. Банникова.

19 января правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Закон позволит запретить деятельность УПЦ на территории Украины в случае, если будет доказана ее связь с Москвой.

Службы безопасности Украины начали проводить обыски в принадлежащих УПЦ МП помещениях. С проверкой приходили к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии, его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позже обыски прошли в помещениях Александрийской, Черновицко-Буковинской, Светлогорской и других епархий. В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», а против настоятеля лавры также возбудили уголовное дело.

На Украине действуют УПЦ (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием) и ПЦУ (Православная церковь Украины). Последняя была образована в 2018 году, когда патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос (указ о получении автокефалии). РПЦ не признала решения Константинопольского патриархата, разорвав с ним евхаристическое общение.

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Украина птицы ООН Дмитрий Полянский Военная операция на Украине УПЦ
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