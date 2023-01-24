В Грузии назвали «позорной спекуляцией» заявление об эвакуации украинцев

Ираклий Кобахидзе (Фото: parliament.ge)

Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе раскритиковал заявление временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова, который допустил массовую эвакуацию украинцев из Грузии в случае возобновления авиасообщения с Россией. Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

В опубликованном 24 января интервью «Европейской правде» Касьянов сказал, что массовая эвакуация украинцев из Грузии может произойти «в случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности». Он заявил об аномальном наплыве россиян в Грузию и заверил, что посольство помогает украинским гражданам уехать из страны.

Кобахидзе в свою очередь подчеркнул, что возобновление авиасообщения не связано с наплывом россиян в Грузию. «Никаких рисков для безопасности нашей страны, в том числе для безопасности проживающих здесь украинцев, не возникло. И разумеется, сегодняшнее заявление Касьянова — позорное спекулятивное заявление», — сказал политик.

По его словам, массовая эвакуация украинцев из Грузии будет необходима, если Тбилиси отправит Киеву зенитно-ракетные комплексы «Бук», поскольку это стало бы прямым вовлечением Грузии в боевые действия. Тбилиси отказывается поставлять вооружение Украине, несмотря на просьбы Киева, объясняя это нежеланием становиться стороной конфликта.

Полеты между Россией и Грузией были приостановлены в 2019 году на фоне протестов в Тбилиси после инцидента с депутатом Государственной думы от КПРФ Сергеем Гавриловым. Во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии тот сел в кресло спикера (эту должность тогда занимал Кобахидзе). Протестующие потребовали отставки председателя парламента, и политик покинул пост.

Глава российского МИДа Сергей Лавров 18 января текущего года заявил, что уважает «мужество» Грузии, потому что она руководствуется «своими интересами и интересами своей экономики», несмотря на давление Запада и требования ввести санкции против России. Министр выразил надежду, что между странами возобновятся авиаперевозки.

Кобахидзе поддержал заявление Лаврова. «Если полеты будут восстановлены, это будет важно для соотечественников и будет только приветствоваться», — заявил он, отметив, что в России живет около миллиона грузин. В МИДе Украины заявления грузинской стороны в поддержку возобновления полетом между Россией и Грузией назвали «реверансами» в адрес Москвы.

В том, что возобновление авиасообщения «послужит облегчению проблем проживающих в России грузин», усомнилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала правительство серьезно изучить вопрос притока в страну россиян.