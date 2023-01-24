Metropol узнал о вагоне с телами украинских военных у границы с Венгрией

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В нескольких сотнях метров от границы Украины с Венгрией, в изолированной и охраняемой части железнодорожного узла, стоит специальный рефрижераторный вагон с сотнями тел украинских военных, сообщает венгерское издание Metropol.

По информации издания, военные, чьи тела хранятся в вагоне, погибли несколько недель назад, а в некоторых случаях — прошло более месяца, но родственники пока не смогли их похоронить. В публикации говорится, что информирование о гибели военных ВСУ и выдача тел погибших регулируются украинскими властями, а количество разрешенных похорон в день ограничивается, чтобы избежать паники из-за роста числа погибших.

По данным Metropol, в день в Закарпатской области из рефрижераторов достают не более четырех-пяти тел погибших, причем не всегда в зависимости от времени гибели.

Издание пишет, что вагон имеет грузоподъемность 50 т и может вместить примерно 500 тел. Вагоны Украине передали несколько месяцев назад в качестве иностранной военной помощи, также у Киева есть «грузовики-рефрижераторы» собственной разработки.

2 декабря прошлого года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что потери вооруженных сил за время боевых действий составили, по оценкам Генштаба, от 10 тыс. до 13 тыс. погибших.

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце сентября утверждал, что Украина потеряла 61 207 военных убитыми и 49 368 ранеными. В конце октября президент Владимир Путин заявлял, что потери ВСУ бывают в 7–10 раз выше российских, в последнее время — в 7–8 раз.

О российских потерях Минобороны последний раз отчитывалось 21 сентября. К тому времени они составили 5937 человек погибшими, сообщал Шойгу.