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МВД Украины опубликовало список погибших при падении вертолета в Броварах

МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета с сотрудниками в Броварах
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета с руководством ведомства в городе Бровары Киевской области. Он размещен на сайте министерства.

В авиакатастрофе, согласно последним данным, погибли:

  • министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;
  • первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин;
  • государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович;
  • заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяна Шутяк;
  • начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, полковник Михаил Павлушко;
  • ведущий инспектор департамента коммуникации Николай Анацкий;
  • старший оперативник департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины Андрей Маринченко;
  • командир вертолета Александр Василенко;
  • пилот Константин Коваленко;
  • бортовой механик Иван Касьянов.

«Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские, среди которых есть дети», — сказано в сообщении.

Вертолет упал рядом с жилым домом и детским садом в Броварах утром 18 января. В результате там произошел взрыв и начался пожар. Руководитель национальной полиции страны Игорь Клименко сообщил, что в авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе Монастырский и Енин. Глава Киевской области Алексей Кулеба, украинское МВД и президент страны Владимир Зеленский называли разное число погибших и пострадавших. Через несколько часов Госслужба по ЧС Украины подтвердила гибель 14 человек.

Власти страны объявили о создании специальной комиссии для расследования причин крушения. Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает три версии произошедшего — нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.

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Детский сад, у которого произошла авиакатастрофа, получил серьезные повреждения.

Теги
Украина Вертолет Бровары Денис Монастырский Киевская область авиакатастрофа
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