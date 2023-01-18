МВД Украины опубликовало список погибших при падении вертолета в Броварах

МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета с сотрудниками в Броварах

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МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета с руководством ведомства в городе Бровары Киевской области. Он размещен на сайте министерства.

В авиакатастрофе, согласно последним данным, погибли:

министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;

первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин;

государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович;

заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяна Шутяк;

начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, полковник Михаил Павлушко;

ведущий инспектор департамента коммуникации Николай Анацкий;

старший оперативник департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины Андрей Маринченко;

командир вертолета Александр Василенко;

пилот Константин Коваленко;

бортовой механик Иван Касьянов.

«Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские, среди которых есть дети», — сказано в сообщении.

Вертолет упал рядом с жилым домом и детским садом в Броварах утром 18 января. В результате там произошел взрыв и начался пожар. Руководитель национальной полиции страны Игорь Клименко сообщил, что в авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе Монастырский и Енин. Глава Киевской области Алексей Кулеба, украинское МВД и президент страны Владимир Зеленский называли разное число погибших и пострадавших. Через несколько часов Госслужба по ЧС Украины подтвердила гибель 14 человек.

Власти страны объявили о создании специальной комиссии для расследования причин крушения. Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает три версии произошедшего — нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.

Детский сад, у которого произошла авиакатастрофа, получил серьезные повреждения.