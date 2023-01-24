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На Дашу Корейку завели дело об ЛГБТ-пропаганде

Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело об ЛГБТ-пропаганде
Хилми Форкс и&nbsp;Даша Корейка
Хилми Форкс и Даша Корейка (Фото: Стримы Даши Корейки / YouTube)

В отношении блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса открыли дело по ст. 6.21 КоАП (о «пропаганде ЛГБТ»), проводится расследование, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова со ссылкой на ответ МВД на ее обращение.

В декабре прошлого года депутат обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить двух блогеров на «распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих». По словам Лантратовой, ссылку на ролики Даши Корейки и Хилми Форкса ей передал 17-летний петербургский активист Дмитрий Назаров.

Материалы расследования отправили также в Роскомнадзор и Следственный комитет, добавила Лантратова. В МВД уточнили, что ведомство не стало возбуждать дело о пропаганде наркотиков, но ведет проверку по ст. 242 УК о незаконном изготовлении порнографии.

«Они публиковали групповые видео — сцены разврата, употребляли алкоголь, рекламировали наркотики, делали прямые эфиры из палаты, где проводилась операция по смене пола», — перечислила депутат.

РБК обратился за комментарием к Даше Корейке, Хилми Форксу и Яне Лантратовой.

Даша Корейка (имя при рождении — Максим Матвеев) прошла серию операций по смене пола, трансляция операции на половых органах велась на странице блогера в Twitch. Хилми Форкс стал известен благодаря дружбе с Дашей Корейкой. В своих видео он рассказывает о своей гомосексуальности, делает макияж.

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Закон о пропаганде ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста был принят в России в начале декабря. До этого не разрешалась лишь ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних. Согласно новому закону, она полностью запрещена в соцсетях, СМИ, кино, рекламе. Сайты с ЛГБТ-пропагандой блокирует Роскомнадзор.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 400 тыс. руб. (до 5 млн руб. для юридических лиц). За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

Как пояснили в Роскомнадзоре, под пропагандой будет пониматься «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление».

Первое дело по новому закону было возбуждено в отношении издательства Popcorn Books, которое, как утверждал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, продолжило продавать книги с ЛГБТ-пропагандой после вступления в силу нового закона.

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