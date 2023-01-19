В Думе предложили давать жилье сиротам за счет имущества уехавших россиян

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» — заявила она на совещании по вопросу обеспечения жильем сирот в Кемерове (цитата по ТАСС).

По словам Кузнецовой, сейчас «накапливается тревожность в этом блоке». «Мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться», — заверила она.

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