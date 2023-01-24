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Постпред США при ООН обвинила Россию в затягивании конфликта на Украине

Постпред при ООН прервала журналиста после слов о затягивании США конфликта на Украине
Линда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время интервью Би-би-си прервала журналистку, которая спросила о роли США в затягивании конфликта на Украине, и обвинила в этом Россию, следует из расшифровки, которую опубликовало постпредство Соединенных Штатов.

На этой неделе Томас-Гринфилд посетит Гану, Мозамбик и Кению. Визит в том числе будет посвящен обсуждению конфликта на Украине. В этой связи репортер отметила, что Африканский союз призвал к прекращению конфликта на Украине путем переговоров. «Вот чего хотят африканские лидеры. Но вы не можете обещать им этого, не так ли?», — задала журналистка вопрос постпреду. Томас-Гринфилд ответила, что «только Россия может им это обещать».

Корреспондент попыталась уточнить вопрос и указать на то, что США затягивают военные действия путем передачи вооружения Украине, однако Томас-Гринфилд прервала репортера на этих словах. «Россия продлевает войну, продолжая нападать на Украину. Украина должна защищаться. Если Украина не защитится, ей конец», — заявила она.

Она добавила, что США взяли на себя обязательство помочь Украине.

Пентагон 20 января выделил Украине очередной пакет военной помощи объемом $2,5 млрд. В него, в частности, вошли зенитные ракетные комплексы NASAMS и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня HIMARS, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 машины с противоминной защитой (MRAP).

С начала военного конфликта на Украине США выделили Киеву $26,7 млрд на помощь в области безопасности. Bloomberg сообщил, что за этот период страны Запада передали Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения.

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Теги
постпред ООН Украина военная помощь
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