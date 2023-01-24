Рогозин заявил об эффективности использования гибкого бетона в Донбассе

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Для возведения блиндажей и укреплений в Донбассе использовали гибкий бетон, рассказал в интервью «РИА Новости» экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Гибкий бетон представляет из себя намотанные рулоны, которые после контакта с влагой застывают и твердеют, пояснил Рогозин. По его словам, технология показала свою эффективность.

Рогозин добавил, что строить укрепления стандартным способом проблематично, поскольку в Донбассе нет леса. «Когда мы говорим — блиндаж в три наката, да еще полтора метра земли сверху, для того чтобы он выдержал обстрел, — это хорошо на бумаге, но там просто нет дерева, нет бревен этих, надо их поставлять», — сказал он.

В том же интервью экс-глава «Роскосмоса» анонсировал испытания в зоне военной операции минометов с «умными» прицелами, которые должны помогать быстрее и точнее поражать противника. Сначала минометы передадут «в необходимом количестве для опытной эксплуатации», ожидается, что это произойдет в конце февраля. Если они покажут эффективность, «умные» прицелы могут начать закупать массово.

Кроме того, в феврале для испытаний в зону боевых действий должны доставить три российских боевых робота «Маркер», машину ранее применяли в качестве охранника космодрома Восточный. Робот оснащен техническим зрением и автоматической системой управления, способен работать автономно, обнаруживая объекты на расстоянии минимум 15 км, и при этом выбирать приоритетные цели, находящиеся в зоне его поражения, говорил Рогозин.

В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки» в зоне спецоперации на Украине. Она оказывает военно-техническую поддержку ДНР и ЛНР под его руководством и является добровольческим подразделением.