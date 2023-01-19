Bloomberg узнал о проблемах Пентагона с вводом в строй новейших подлодок
Чиновники ВМС и Пентагона США не получили необходимую информацию для «уверенного определения» того, что новые стратегические атомные подлодки в рамках программы Columbia за $132 млрд будут построены в срок — в 2031 году, пишет Bloomberg со ссылкой на неопубликованные результаты аудита конгресса, датируемого сентябрем прошлого года.
Планируется, что 12 новых подводных лодок класса Columbia заменят нынешний флот из 14 подводных лодок с баллистическими ракетами класса Ohio. Агентство указывает, что флот рассматривается Вашингтоном в качестве ключевого компонента стратегии ядерного сдерживания, дополняющим межконтинентальные баллистические ракеты и оружие воздушного базирования в ядерной триаде.
Первая подводная лодка будет стоить $15 млрд (на 2022 год), считают в Бюджетном управлении конгресса — это одна из самых дорогих систем вооружения США за всю историю, подчеркивает Bloomberg.
В 2018 году с критикой в адрес Пентагона по поводу реализации проекта подлодок класса Columbia выступала Счетная палата США. Там заявляли, что технологии, использованные при их создании, могут не соответствовать «стандартам технического прогресса», так как не прошли достаточное число испытаний и, вероятно, на самом деле плохо проработаны.
В Минобороны США в ответ говорили, что программа способна предоставить американским ВМС «мощности по доступной цене» и «в сроки, которые отвечают требованиям стратегического сдерживания».