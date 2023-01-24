Рогозин анонсировал испытания «умных» минометов в зоне спецоперации

Рогозин: минометы с «умными» прицелами испытают в зоне операции на Украине в феврале

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска испытают минометы, оснащенные «умными» прицелами, в зоне военной операции на Украине, рассказал в интервью «РИА Новости» экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Разработчик прицела для минометов, который позволяет быстрее открывать огонь по противнику, — НПО «Автоматика». По словам Рогозина, минометы калибром 120 мм впервые испытали на полигоне на Украине в прошлом году, затем их доработали.

Минометы «в необходимом количестве для опытной эксплуатации» разработчики должны передать в течение февраля. Затем вооружение испытают в бою в зоне военной операции. Если подтвердится, что миномет позволяет быстрее и точнее поражать противника, «умные» прицелы могут начать закупать массово.

Ранее Рогозин анонсировал испытания в зоне спецоперации в Донбассе российского боевого робота «Маркер», который применяли в качестве охранника космодрома Восточный. Робот оснащен техническим зрением и автоматической системой управления, способен работать автономно, обнаруживая объекты на расстоянии минимум 15 км, и при этом выбирать приоритетные цели, находящиеся в зоне его поражения. Не менее трех машин доставят в район боевых действий в феврале.

В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки» в зоне спецоперации на Украине. Она оказывает военно-техническую поддержку ДНР и ЛНР под его руководством и является добровольческим подразделением.