Власти Чечни начали обсуждать производство «джихад-машин»

Производство боевого автомобиля планируется запустить на базе завода «Чеченавто» в Аргуне. Власти также прорабатывают вопрос о создании центра по ремонту и обслуживанию военной техники

Завод «Чеченавто» в Аргуне (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

На базе завода «Чеченавто» в Аргуне планируется запустить производство легкого военного автомобиля, который получил название «джихад-машина», сообщили ТАСС в правительстве Чечни. Этот вопрос чеченские власти накануне обсудили с руководством Минпромторга.

Ожидается, что испытание автомобиля пройдет в Российском университете спецназа.

Власти Чечни также прорабатывают вопрос о создании центра по ремонту и обслуживанию военной техники, пишет агентство. В правительстве региона отметили, что в качестве площадки рассматривается «Чеченавто» или территория особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный».

РБК направил запрос в пресс-службу главы и правительства Чечни.

Осенью 2016 года «Комсомольская правда на Северном Кавказе» со ссылкой на Учебный центр сил специального назначения в Гудермесе писала, что в Чечне началось производство автомобиля для уничтожения террористов — боевой багги опробовал глава республики Рамзан Кадыров.

Машину выпускает завод «Чеченавто». В центре уточняли, что она «легко преодолевает любые преграды, в том числе водные, снежные», и что для нее «нипочем любые дороги». Багги создан «для нанесения ударов по террористам, уничтожения скрывающихся в труднодоступной местности бандитов».

Длина боевого автомобиля — около 4 м. Он рассчитан на пять-шесть спецназовцев и более 800 кг груза и может передвигаться со скоростью 130 км/ч. Чеченский багги оснащен пулеметом и гранатометом, на нем можно разместить также военный беспилотник. На тот момент было создано только несколько багги, их использовал чеченский спецназ.

В начале января власти Чечни сообщили о планах создать автомобильный кластер на базе завода «Чеченавто». Ежегодно там будут собирать 16 тыс. машин. Уже сейчас на заводе идет сборка автомобилей Lada Granta и новой модели «Газель Next».