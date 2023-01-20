Власти Чечни начали обсуждать производство «джихад-машин»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Генпрокуратура Украины заподозрила спасателей из Мелитополя в госизмене Политика, 20:10
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 20:06
Власти Украины исключили Киев из списка территорий возможных боев Политика, 20:04
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 19:46
Хачанов написал: «Арцах, держись» после победы в матче на Australian Open Спорт, 19:41
WhatsApp позволил отправлять сообщения самому себе Технологии и медиа, 19:23
Цены на газ в Европе взлетели на 10% Инвестиции, 19:20
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
«Мы последнее поколение, спасибо». Почему китайцы не хотят иметь детей Life, 19:16
Журналистка Readovka получила ранение в Соледаре Политика, 19:16
Медведев назвал нехватку уверенности причиной вылета с Australian Open Спорт, 19:13
В Сочи произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей Общество, 19:07
Власти Чечни начали обсуждать производство «джихад-машин» Бизнес, 19:04
Рост биткоина и банкротство Genesis. Главные события недели Крипто, 19:03
«Репутация хуже некуда». Как может пройти перезапуск биржи FTX Крипто, 18:59
Бизнес ,  
0 

Власти Чечни начали обсуждать производство «джихад-машин»

В Чечне планируют запустить производство легкого военного автомобиля
Производство боевого автомобиля планируется запустить на базе завода «Чеченавто» в Аргуне. Власти также прорабатывают вопрос о создании центра по ремонту и обслуживанию военной техники
Завод &laquo;Чеченавто&raquo; в Аргуне
Завод «Чеченавто» в Аргуне (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

На базе завода «Чеченавто» в Аргуне планируется запустить производство легкого военного автомобиля, который получил название «джихад-машина», сообщили ТАСС в правительстве Чечни. Этот вопрос чеченские власти накануне обсудили с руководством Минпромторга.

Ожидается, что испытание автомобиля пройдет в Российском университете спецназа.

Власти Чечни также прорабатывают вопрос о создании центра по ремонту и обслуживанию военной техники, пишет агентство. В правительстве региона отметили, что в качестве площадки рассматривается «Чеченавто» или территория особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный».

РБК направил запрос в пресс-службу главы и правительства Чечни.

Осенью 2016 года «Комсомольская правда на Северном Кавказе» со ссылкой на Учебный центр сил специального назначения в Гудермесе писала, что в Чечне началось производство автомобиля для уничтожения террористов — боевой багги опробовал глава республики Рамзан Кадыров.

Машину выпускает завод «Чеченавто». В центре уточняли, что она «легко преодолевает любые преграды, в том числе водные, снежные», и что для нее «нипочем любые дороги». Багги создан «для нанесения ударов по террористам, уничтожения скрывающихся в труднодоступной местности бандитов».

Читайте на РБК Pro
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд
Насколько ужасным будет 2023 год для инвесторов — The Economist
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать
10 акций, которых не коснутся проблемы экономики в 2023 году

Длина боевого автомобиля — около 4 м. Он рассчитан на пять-шесть спецназовцев и более 800 кг груза и может передвигаться со скоростью 130 км/ч. Чеченский багги оснащен пулеметом и гранатометом, на нем можно разместить также военный беспилотник. На тот момент было создано только несколько багги, их использовал чеченский спецназ.

В начале января власти Чечни сообщили о планах создать автомобильный кластер на базе завода «Чеченавто». Ежегодно там будут собирать 16 тыс. машин. Уже сейчас на заводе идет сборка автомобилей Lada Granta и новой модели «Газель Next».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Чернышова
Чечня военная техника Автомобили
Материалы по теме
Генерал Соболев после критики Кадырова признал бороды допустимыми в армии
Политика
Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на «генерала бла-бла-бла»
Политика
Кадыров объяснил слова о третьей мировой из-за конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter