Конституционный суд Казахстана лишил Назарбаева титула елбасы

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он ушел с должности в марте 2019 года. Титул елбасы был закреплен за ним в конституционном законе, который обеспечивал ряд привилегий. Конституционный суд постановил отменить закон

Нурсултан Назарбаев (Фото: kremlin.ru)

Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», который провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.

«Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу», — говорится в постановлении суда.

Лишение экс-президента этого статуса предусматривалось поправками в казахстанскую Конституцию, которые вступили в силу в июне. В ноябре в мажилисе сообщали, что ведут работу по приведению законов республики в соответствие с обновленной Конституцией. «Как мы знаем, в Основном законе Республики Казахстан в процессе референдума были изъяты все упоминания о заслугах елбасы. Сейчас в профильном комитете идет соответствующая нормотворческая работа», — говорил депутат Ерлан Саиров.

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он ушел с должности президента в марте 2019 года, новым президентом стал Касым-Жомарт Токаев.

После отставки Назарбаев сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента, они были закреплены в 2000 году в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы». В последующем в закон вносились поправки, усиливающие роль первого президента. В частности, действующие власти обязывались согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики Казахстана, а в 2018 году за ним закрепили пожизненное право возглавлять Совет безопасности республики. Официальный титул «елбасы» Назарбаев получил в 2010 году.

Однако второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который вступил в должность в 2019 году и сейчас находится у власти второй срок, решил перейти «к новой государственной модели», в том числе изменить Конституцию. Референдум о поправках к Основному закону, которые, как пояснил Токаев, «призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством», прошел 5 июня 2022 года. По подсчетам ЦИК Казахстана, за поправки высказались 77,18% голосовавших.

В результате из ст. 46 Конституции был изъят пункт 4, согласно которому статус и полномочия первого президента определяют Конституция и соответствующий конституционный закон. Как пояснял журналистам депутат мажилиса от правящей партии «Аманат» Айдос Сарым, после отмены закона полномочия и права Назарбаева и его семьи будут регулироваться пунктами Конституции и закона «О президенте Республики Казахстан», которые касаются прав бывших глав государства.