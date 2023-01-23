Кабмин одобрил проект соглашения с Минском о центрах подготовки военных

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Правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Документ представлен президенту России Владимиру Путину для подписания. В конце октября 2022 года проект соглашения одобрил белорусский президент Александр Лукашенко.

В документе указано, что учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военных, отработки задач боевого дежурства и повышения уровня слаженности и боевой выучки. Основные задачи — обмен опытом применения вооружения, военной и специальной техники, обучение практическим навыкам работы на образцах российского и белорусского оружия, а также унификация боевой подготовки вооруженных сил.

Еще в марте 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу договорился с белорусским коллегой Виктором Хрениным о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военных: в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Белоруссии.

В октябре 2022 года Лукашенко сообщил, что Москва и Минск решили развернуть совместную региональную группировку войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Хренин подчеркивал, что войска будут выполнять «сугубо оборонительные задачи».