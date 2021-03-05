Шойгу договорился с Минском создать учебно-боевые центры для военных

Два из них будут дислоцированы на территории России, в Нижегородской и Калининградской областях, еще один — в Белоруссии, недалеко от границ с Литвой и Польшей

Виктор Хренин и Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / Минобороны РФ / ТАСС)

Министры обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин провели встречу в Москве, где обсудили совместные мероприятия военного сотрудничества на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Министры договорились создать три учебно-боевых центра совместной подготовки военнослужащих. Два из них будут дислоцированы на территории России в Нижегородской и Калининградской областях, еще один — в Гродненской области на северо-западе Белоруссии, которая граничит с Литвой и Польшей.

По словам Шойгу, крупнейшим совместным учением в текущем году станет «Запад-2021». Также запланированы совместные мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества независимых государств (СНГ).

Главным из обсуждаемых с Хрениным вопросов Шойгу назвал совместную систему противовоздушной обороны двух стран. Российский министр пригласил коллег из Белоруссии на Международную конференцию по безопасности в Москве, а также позвал белорусских военнослужащих принять участие в Армейских международных играх, которые пройдут в этом году.