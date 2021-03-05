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Шойгу договорился с Минском создать учебно-боевые центры для военных

Два из них будут дислоцированы на территории России, в Нижегородской и Калининградской областях, еще один — в Белоруссии, недалеко от границ с Литвой и Польшей
Виктор Хренин и Сергей Шойгу
Виктор Хренин и Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / Минобороны РФ / ТАСС)

Министры обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин провели встречу в Москве, где обсудили совместные мероприятия военного сотрудничества на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Министры договорились создать три учебно-боевых центра совместной подготовки военнослужащих. Два из них будут дислоцированы на территории России в Нижегородской и Калининградской областях, еще один — в Гродненской области на северо-западе Белоруссии, которая граничит с Литвой и Польшей.

По словам Шойгу, крупнейшим совместным учением в текущем году станет «Запад-2021». Также запланированы совместные мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества независимых государств (СНГ).

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Фото:mil.by

Главным из обсуждаемых с Хрениным вопросов Шойгу назвал совместную систему противовоздушной обороны двух стран. Российский министр пригласил коллег из Белоруссии на Международную конференцию по безопасности в Москве, а также позвал белорусских военнослужащих принять участие в Армейских международных играх, которые пройдут в этом году.

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Шойгу уточнил, что на проведение некоторых соревнований в рамках претендуют несколько стран. Количество государств, которые хотят принять участие в играх, растет.

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Хренин поблагодарил Шойгу за приглашение и сообщил, что белорусские военные решили участвовать в играх: 27 команд хотят бороться за победу в 26 конкурсах. «И также примем три конкурса у себя, на территории Белоруссии», — сказал министр.

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Фото:president.gov.by

В январе Хренин сообщил, что совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. В ходе учений планируется отработать применение региональной группировки войск обеих стран, а также армейских операций. Кроме того, военные планируют испытать новые способы совместных действий в городских условиях, оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружений, а также обменяться опытом.

Это будут четвертые учения такого рода. Последний раз совместные учения «Запад» проходили в сентябре 2017 года. В них приняли участие почти 13 тыс. военнослужащих: примерно 7,2 тыс. со стороны Белоруссии и около 5,5 тыс. — от России.

Автор
Михаил Юшков
Россия Сергей Шойгу Белоруссия военная база Минобороны
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