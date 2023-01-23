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Минобороны начало строительство водовода из Ростовской области в Донбасс

Минобороны начало строительство водовода между Ростовской областью и Донбассом
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны начали строительство водовода, который пройдет по территории Ростовской области до ДНР. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Завершить строительство планируется весной этого года.

Водовод пройдет до канала Северский Донец — Донбасс, его мощность составит до 300 тыс. куб. м воды в сутки. Заместитель министра обороны Тимур Иванов вместе с замруководителя Федерального казначейства Эли Исаевым облетел районы, где идет строительство. Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, а также насосные станции, электроподстанции и накопители воды на 10 тыс. куб. м.

В заявлении отмечается, что на объектах водовода задействовано 1,6 тыс. военных строителей и около 800 единиц техники. «В настоящее время проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя и устройство котлованов под резервуары», — говорится в релизе. Кроме того, идут работы по разминированию территории, где пройдет водовод.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в конце декабря говорил, что жители Донбасса столкнулись с «острой проблемой с обеспечением водой» из-за того, что часть водовода «Северский Донец» находится под контролем Украины. «Поэтому мы приняли беспрецедентное решение, чтобы уйти от этой зависимости: мы строим водовод из реки Дон из Ростовской области», — заявил Хуснуллин. По его словам, строительство водовода из реки Дон в Донецк планируется закончить к 1 марта.

Теги
Минобороны Донбасс Ростовская область водопровод
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