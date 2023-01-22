Глава ДНР обвинил ВСУ в попытке подрыва рудников в Соледаре

ВСУ намеревались затруднить спуск в соледарские шахты, подорвав подземные коммуникации, но «все восстановимо», сказал Пушилин. По его словам, в городе осталось мало мирных жителей. Минобороны объявило о взятии Соледара 12 января

Фото: Народная милиция ДНР / ТАСС

Военные Украины при отступлении из Соледара планировали взорвать соляные рудники, заявил в телеграм-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы», — написал он.

Пушилин добавил, что в Соледаре осталось очень мало местных жителей, а потому принято решение не развертывать пункты гуманитарной помощи от «Единой России». По его словам, сейчас оставшихся в городе людей «поддерживают всем необходимым бойцы ЧВК «Вагнер». Он добавил: «Вагнеровцы сопровождали нас в поездке и рассказали, какие кровопролитные тут были бои».

Минобороны сообщило о взятии Солердара 12 января, указав, что это стало возможным в ходе «постоянного огневого поражения противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил)». При этом основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин за день до этого, 11 января, заявил о взятии города исключительно бойцами этой организации. Он подчеркнул: «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера». Два дня спустя в министерстве заявили, что задача по штурму кварталов города была «успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера».



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