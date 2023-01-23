В ЛНР заявили о применении Киевом средств РЭБ под Кременной

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Украина применяет средства радиоэлектронной борьбы в ЛНР в районе Кременной. Об этом сообщил подполковник республики в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

«В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ [радиоэлектронной борьбы] для подавления всех видов связи», — написал Марочко.

Он уточнил, что из-за подавления связи ему «только сейчас» стало известно о ранении в результате обстрела четырех жителей города и гибели одного ребенка — полуторагодовалой девочки.

22 января Марочко сообщал, что украинские войска перебросили бронетехнику западного производства под город Сватово в ЛНР. Он находится в 50 км к северу от Северодонецка, рядом с ним находится Кременная. В конце декабря Марочко утверждал, что украинская сторона перебросила подкрепление в этот район вынужденно из-за больших потерь. Об ожесточенных боях в этом районе еще в октябре прошлого года говорил помощник главы МВД республики Виталий Киселев.