В ЛНР обнаружили схрон с 300 кг взрывчатки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР обнаружили в поселке Кудряшовка склад со взрывчаткой весом более 300 кг, сообщили «РИА Новости» в силовых структурах. О найденном схроне со взрывчаткой со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР также сообщает «Интерфакс».

Населенный пункт Кудряшовка находится в Кременском районе, который находится под контролем российских войск. Собеседник «РИА Новости» уточнил, что в тайнике в числе прочего нашли пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4C20U (усовершенствованные элементы советской системы динамической защиты «Контакт-1»). Следствие установило, что взрывчатку и боеприпасы хранил гражданин Украины, который на момент начала военной операции служил в подразделении ВСУ, дислоцированном в окрестностях Кудряшовки.

С начала военной операции на Украине в ЛНР регулярно обнаруживают тайники со взрывчаткой и с боеприпасами. 19 января сотрудники министерства госбезопасности обнаружили и уничтожили схрон с самодельным взрывным устройством массой около 20 кг. Устройство состояло из шести 120-миллиметровых мин, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. 18 января сотрудники МВД ЛНР обнаружили в лесополосе города Сватово тайник с более чем 3,5 тыс. патронов разного калибра.