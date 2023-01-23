Япония поставила Украине 262 генератора
Япония передала Украине 262 генератора, следует из сообщения министерства иностранных дел государства.
«Правительство Японии приняло решение предоставить 262 генератора в поддержку жителей Украины, переживающих тяжелую зиму», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что с 14 января Украине было отправлено 237 генераторов после предоставления 25 аппаратов в декабре прошлого года.
В МИД отметили, что генераторы должны быть переданы компаниям, занимающимся электроэнергетикой, газо- и водоснабжением, и использоваться для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры.
В апреле Япония отправляла Украине беспилотные летательные аппараты, маски и одежду для химзащиты по запросу Киева.
4 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны будет «решительно отвергать попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы», говоря о конфликте на Украине. Он напомнил, что в этом году Япония председательствует в «Большой семерке». Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно говорил, что в альянсе страна будет продвигать санкции против России и оказывать помощь Украине.
Россия неоднократно критиковала поставки вооружений на Украину, предупреждая о затягивании боевых действий и приближении ситуации к опасной черте прямого столкновения между Россией и силами НАТО.