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Япония поставила Украине 262 генератора

МИД Японии: правительство предоставило 262 генератора для Украины

Япония передала Украине 262 генератора, следует из сообщения министерства иностранных дел государства.

«Правительство Японии приняло решение предоставить 262 генератора в поддержку жителей Украины, переживающих тяжелую зиму», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что с 14 января Украине было отправлено 237 генераторов после предоставления 25 аппаратов в декабре прошлого года.

В МИД отметили, что генераторы должны быть переданы компаниям, занимающимся электроэнергетикой, газо- и водоснабжением, и использоваться для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры.

В апреле Япония отправляла Украине беспилотные летательные аппараты, маски и одежду для химзащиты по запросу Киева.

4 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны будет «решительно отвергать попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы», говоря о конфликте на Украине. Он напомнил, что в этом году Япония председательствует в «Большой семерке». Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно говорил, что в альянсе страна будет продвигать санкции против России и оказывать помощь Украине.

Россия неоднократно критиковала поставки вооружений на Украину, предупреждая о затягивании боевых действий и приближении ситуации к опасной черте прямого столкновения между Россией и силами НАТО.

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