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Первая страна Африки предоставила Украине танки

Menadefence: Марокко предоставило Украине советские танки Т-72

Марокко предоставило Украине танки Т-72B, находившихся в Чехии, около 20 из них уже отправлены Киеву, сообщает североафриканский портал Menadefence.

Портал ссылается на фотографии с посещения чешским премьером Петром Фиалой 9 января завода Excalibur Army, где советские танки модернизируют. К публикации прикреплены фотографии, на которых, отмечают авторы публикации, можно увидеть ремонтируемые старые марокканские танки.

По данным портала, у марокканской армии было 148 Т-72, 136 Т-72B и 12 Т-72BK , закупленных подержанными у Белоруссии в 1999 и 2000 годах.

Как пишет портал, решение о поставках оружия на Украину было принято на саммите на немецкой военной базе Раммштайн в конце апреля, где из североафриканских стран были Марокко и Тунис. 

О том, что Марокко собирается поставить Украине модернизированные Т-72 и запчасти для них, еще в декабре писали Military Africa и Le Journal de L'Afrique. По данным последнего, в июле 2015 года украинская государственная компания «Укроборонсервис» запросила у Марокко запчасти для своих танков Т-72. 

Чешская Excalibur Army 9 января сообщила, что выиграла контракт на модернизацию около ста советских танков Т-72, которую финансируют США и Нидерланды для военной помощи Украине. Фиала в тот же день посетил предпритие компании и оценил ход работ по модернизации машин, о чем написал в Twitter.

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После начала российской военной операции западные страны нарастили поставки вооружений Украине. Некоторые государства передавали Киеву советские танки Т-72. В частности, Польша весной отправила Украине более 230 модернизированных Т-72М1, а Северная Македония в июле начала поставлять Киеву закупленные у него же в 2001 году танки. США в ноябре пообещали передать Украине 45 танков Т-72, которые находились на хранении в Чехии.

Российские власти осуждают поставки вооружений Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва достигнет целей специальной военной операции, несмотря на военную помощь Киеву.

Теги
Марокко военная помощь танк Т-72
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