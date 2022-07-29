Северная Македония начала передачу Украине купленных у нее же танков Т-72

Северная Македония начала передачу Украине танков Т-72 в рамках военной помощи. Эти танки страна в 2001 году сама купила у Украины.

Северная Македония передает Украине танки Т-72, сообщает сербский портал Kurir. Кадры с транспортировкой техники накануне появились в соцсетях. Один из роликов с перевозкой танков на автотранспортных платформах опубликовал член Демократической партии сербов в Македонии Мирослав Тричкович. «Македонские танки Т-72 ушли в Украину. Правительство Македонии следует девизу «НАТО нас защитит, Сербия нас накормит», — прокомментировал он это видео.

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Как сообщают сербские порталы Kurir и RTS, в македонском Минобороны подтвердили отправку танков на Украину, заявив, что это машины из батальона, который вскоре будет расформирован. В Скопье сообщили, что вместо этих танков в Македонию будут поставлены из США колесные бронемашины Striker и партия противотанковых комплексов Javelin.

RTS утверждает, что танки Т-72, стоящие на вооружении Северной Македонии, передала этой стране Россия в 2000-м году для противостояния албанским сеператистам. Однако о передаче Россией Македонии техники в таких обстоятельствах публично не сообщалось.

Согласно данным Military Balance, на вооружении Северной Македонии стоит 31 танк Т-72А советского производства. Все эти танки Северная Македония получила от Украины в 2001 году в рамках контракта на поставку техники, подписанного в 1999 году. «Это последняя партия танков в Македонию, которая осуществлена в соответствии с договором, заключенным между Украиной и Македонией в 1999 году. Мы, как договорная сторона с Македонией, взяли на себя определенные обязательства, и как предсказуемый и надежный партнер, должны были выполнить их», — говорил в 2001 году занимавший тогда пост министра иностранных дел Украины Анатолий Зленко.

Северная Македония является кандидатом на вступление в ЕС с 2005 года, она вторая из стран-кандидатов по длительности ожидания вступления в ЕС (первая — Турция, которая получила статус кандидата еще в 1999 году). С 2009 года Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС, но только в 2020-м действующие государства-члены предложили проект рамок переговоров. В том же году Скопье присоединился к НАТО.