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Рогов заявил о перешедших на сторону России офицерах элитных отрядов ВСУ

Владимир Рогов: два офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на сторону России

На российскую сторону на запорожском направлении перешли два офицера «элитного спецподразделения» Вооруженных сил Украины, заявил член совета администрации области Владимир Рогов в телеграм-канале.

Ранее об этом сообщал ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

По словам Рогова, украинские офицеры передали российским спецслужбам всю известную им информацию о расположении украинской армии и ее планах.

Двумя днями ранее Рогов говорил, что с середины декабря на сторону России на запорожском направлении перешли несколько десятков солдат территориальной обороны ВСУ. По его словам, с того момента это стало «регулярным явлением на запорожском направлении».

Рогов рассказал, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. «Если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. В принципе, таких людей уже немало, даже есть люди, кто уже воюет с нашей стороны», — утверждал он.

19 января Рогов сообщил о том, что российские войска перешли в локальное наступление под Ореховом, который находится в 60 км от подконтрольного Киеву областного центра, города Запорожье. 22 января он сообщал об активных боевых действиях в направлении городов Орехов и Гуляйполе.

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Запорожская область Владимир Рогов офицеры ВСУ
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