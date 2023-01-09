В ЛНР сообщили об освобождении 28 военных из украинского плена

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 12:58
«Появятся вирусы». Пользователей Windows призвали срочно обновить систему Life, 12:55
Курс доллара упал ниже ₽70, курс евро опустился ниже ₽75 Инвестиции, 12:47
Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан Экономика, 12:46
Суд назвал причину объявления Бориса Зимина в розыск Политика, 12:42
Клишас похвалил Бразилию после спора с Медведевым об «особых правилах» Политика, 12:41
ТАСС назвал сроки завершения ремонта подлодки «Лошарик» Политика, 12:37
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 12:32
Макрон описал «парадокс Путина» Политика, 12:24
Уйти, замереть или расти: самая успешная бизнес-стратегия в России 2022 Pro, 12:24
Акции Alibaba подорожали более чем на 9% на торгах в Гонконге Инвестиции, 12:20
Бразильский футболист пожалел об отказе от «грузовика денег на Украине» Спорт, 12:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:11
В Банке Англии заявили о риске роста инфляции из-за потолка цен на нефть Экономика, 12:09
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР сообщили об освобождении 28 военных из украинского плена

Уполномоченный по правам человека в ЛНР: 28 военных вернулись из украинского плена

В ЛНР сообщили об освобождении 28 военных из украинского плена
Video

28 военнослужащих из Луганской народной республики освобождены из украинского плена во время состоявшегося 8 января обмена. Об этом агентству ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова.

«28 военных республики были освобождены в результате обмена с украинской стороной, который прошел 8 января. В ближайшее время они вернутся домой в ЛНР», — сообщила Сердюкова.

8 января Минобороны сообщило о первом в этом году обмене. В результате в Россию вернулись 50 военных, украинская сторона получила столько же.

Уполномоченный по правам человека уточнила, что военнослужащим будет оказана медицинская и психологическая помощь при необходимости.

После начала военной операции Россия и Украина регулярно обмениваются пленными. Предыдущий обмен состоялся 31 декабря 2022 года — тогда из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих.

Читайте на РБК Pro
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Как менеджменту выгодно выкупить российский бизнес у иностранной компании
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в декабре прошлого года из плена Украины были возвращены около 200 военных из России. 9 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ведет переговоры с Киевом о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Теги
ЛНР обмен пленными Военная операция на Украине
Материалы по теме
После подрыва газопровода в ЛНР завели дело о диверсии
Политика
В МВД ЛНР заявили о скором уходе украинских войск из Соледара
Политика
Пригожин подарил украинским военнопленным на Новый год мандарины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter