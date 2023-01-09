Уполномоченный по правам человека в ЛНР: 28 военных вернулись из украинского плена

В ЛНР сообщили об освобождении 28 военных из украинского плена

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28 военнослужащих из Луганской народной республики освобождены из украинского плена во время состоявшегося 8 января обмена. Об этом агентству ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова.

«28 военных республики были освобождены в результате обмена с украинской стороной, который прошел 8 января. В ближайшее время они вернутся домой в ЛНР», — сообщила Сердюкова.

8 января Минобороны сообщило о первом в этом году обмене. В результате в Россию вернулись 50 военных, украинская сторона получила столько же.

Уполномоченный по правам человека уточнила, что военнослужащим будет оказана медицинская и психологическая помощь при необходимости.

После начала военной операции Россия и Украина регулярно обмениваются пленными. Предыдущий обмен состоялся 31 декабря 2022 года — тогда из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в декабре прошлого года из плена Украины были возвращены около 200 военных из России. 9 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ведет переговоры с Киевом о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела.