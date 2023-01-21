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Более 60 человек получили ранения в Перу из-за протестов

Более 60 человек были ранены в ходе протестов в Перу после прихода к власти Дины Болуарте

Фото:Denis Mayhua / dpa / Global Look Press Фото:Denis Mayhua / dpa / Global Look Press Фото:Sebastian Castaneda / Reuters Фото:Angela Ponce / Reuters Фото:Denis Mayhua / dpa / Global Look Press Фото:Denis Mayhua / dpa / Global Look Press Фото:Pilar Olivares / Reuters Фото:Angela Ponce / Reuters Фото:Lucas Aguayo Araos / dpa / Global Look Press Фото:Angela Ponce / Reuters Фото:Pilar Olivares / Reuters

Десятки перуанцев получили ранения после столкновений с полицией в ходе протестов в пятницу. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам человека Перу Элианы Револьяр.

В разных регионах, где происходят акции, полицейские применяли слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов, кидающих камни и стеклянные бутылки. По состоянию на 20 января в результате протестов пострадали 14 мирных жителей и четыре полицейских в Арекипе, 12 мирных граждан и один полицейский в Куско, семь граждан в Пуно и 25 — в столице Лиме (всего 63 человека). 15 января было объявлено чрезвычайное положение в регионах, где происходят столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Особый режим введен на 30 дней.

В ходе протестов многие дороги страны были перекрыты протестующими. Сотрудники правоохранительных органов начали разгон демонстрантов с целью освободить проезд. После столкновений с полицией погибли 44 мирных жителя, девять человек, участвующих в блокаде дорог, и один полицейский.

Всего по состоянию на 20 января, начиная с 7 декабря прошлого года, ранены 772 человека.

Офис омбудсмена указал полиции на запрет пыток и жестокого обращения с задержанными во время протестов.

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Протесты в Пуно, Арекипе, Куско и других регионах Перу начались в декабре 2022 года, после того как Дина Болуарте пришла к власти после отставки президента Педро Кастильо. Ему был объявлен импичмент в ответ на его решение распустить конгресс и объявить чрезвычайное положение. В итоге Кастильо арестовали и обвинили в попытке госпереворота. Нового президента Перу обвинили в геноциде в связи с убийствами демонстрантов силами полиции. Болуарте в ответ на начало протестов обещала принимать «жесткие меры» по отношению к несогласным с ее назначением перуанцам.

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