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В Перу объявили чрезвычайное положение из-за протестов

В Перу, включая столицу Лиму, объявили чрезвычайное положение из-за протестов

Правительство Перу из-за протестов с 15 января объявило чрезвычайное положение в некоторых регионах страны, в том числе в столице Лиме, пишет газета LaRepublica. Особый режим введен на 30 дней.

«Объявить с 15 января 2023 года сроком на 30 календарных дней чрезвычайное положение в регионах Пуно, Куско, Лима, Кальяо, в провинции Андауайлас региона Апуримак, провинциях Тамбопата и Тауаману региона Мадре-де-Диос, а также в городе Тората провинции Марискаль-Ньето региона Мокегуа», — говорится в указе.

Внутренний порядок будут поддерживать Национальная полиция Перу и вооруженные силы.

Указ также распространяется на пять автомагистралей, в том числе на Южное и Северное панамериканское шоссе. Кроме того, жителям Пуно запрещается выходить из дома с 20:00 до 4:00. Запрет действует десять дней.

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