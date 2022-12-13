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Протесты против импичмента Педро Кастильо охватили Перу. Фоторепортаж

После ареста президента Педро Кастильо жители Перу вышли на массовые акции протеста с требованием провести досрочные выборы. Что происходит в крупных городах страны — в фоторепортаже РБК.
Фото:Lucas Aguayo Araos / dpa / ТАСС
Фото: Lucas Aguayo Araos / dpa / ТАСС

На фото: 11 декабря, Лима

1 декабря конгресс Перу (парламент) одобрил предложение о начале процедуры импичмента президенту Педро Кастильо. 7 декабря президент предпринял попытку распустить депутатов за несколько часов до заседания, на котором должно было быть принято решение об импичменте. В этот же день против Кастильо выдвинули обвинения в коррупции и «моральной недееспособности». Новым президентом стала Дина Болуарте, которая занимала пост вице-президента. Экс-президент Перу, находящийся под стражей, назвал преемницу узурпатором

Фото:Sebastian Castaneda / Reuters
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

На фото: 12 декабря, Лима

После ареста Педро Кастильо в Перу вспыхнули протесты. Сторонники экс-президента требуют, чтобы были проведены выборы, а Дина Болуарте не оставалась у власти до истечения срока полномочий Кастильо, который должен закончиться в 2026 году

Фото:Denis Mayhua / dpa / Global Look Press
Фото: Denis Mayhua / dpa / Global Look Press

На фото: 12 декабря, Арекипа

11 декабря протестующие заблокировали взлетно-посадочную полосу аэропорта в городе Арекипа, также демонстранты попытались штурмовать аэропорт в Андауайласе. Вышедшие на улицы перуанцы перекрыли крупные дороги, в том числе Панамериканское шоссе. Авиарейсы и междугородние автобусы были отменены

Фото:Sebastian Castaneda / Reuters
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

На фото: 12 декабря, Лима

Сильные протесты проходят не только в крупных городах, но и в сельских общинах в Андах. Протестующий учитель дошкольного образования заявил журналистам: «Для них, тех, кто присутствует в конгрессе, единственное правильное мнение — это мнение состоятельных перуанцев. Они делают все, что хотят. Для них голос провинции недействителен, бесполезен. Но учитывается голос жителей Лимы. Это несправедливость по отношению ко всему Перу»

Фото:Aldair Mejía / EPA / ТАСС
Фото: Aldair Mejía / EPA / ТАСС

На фото: 13 декабря, Лима

Издание La Prensa Latina сообщает, что во время протестов погибли минимум семь человек. Глава офиса омбудсмена Перу Элиана Револлар заявила, что все случаи произошли в результате перестрелок, среди погибших двое несовершеннолетних

Фото:Denis Mayhua / dpa / Global Look Press
Фото: Denis Mayhua / dpa / Global Look Press

На фото: 12 декабря, Арекипа

По словам начальника Антитеррористического управления перуанской национальной полиции Оскара Арриолы, более ста полицейских получили ранения в столкновениях

Фото:Denis Mayhua / dpa / Global Look Press
Фото: Denis Mayhua / dpa / Global Look Press

На фото: 12 декабря, Арекипа

Во время телевизионного обращения 12 декабря Дина Болуарте предложила перенести выборы: «Интерпретируя волю граждан, я решила взять на себя инициативу по достижению соглашения с конгрессом республики о переносе всеобщих выборов на апрель 2024 года». Однако заявления нового президента оказалось недостаточно, чтобы остановить протесты

Фото:Aldair Mejía / EPA / ТАСС
Фото: Aldair Mejía / EPA / ТАСС

На фото: 13 декабря, Лима

В Лиме протестующие напали на штаб-квартиры телеканалов América Televisión и Panamericana Televisión, в Андауайласе — на 14 полицейских участков. Также нападениям подверглись банки и суды по всей стране

Фото:Audrey Cordova Rampant / Bloomberg via Getty Images
Фото: Audrey Cordova Rampant / Bloomberg via Getty Images

На фото: Абанкай, 9 декабря

С 12 декабря в регионе Апуримак в Андах, эпицентре протестов, действует чрезвычайное положение. Оно объявлено на 60 дней. По перуанской Конституции это значит, что права на неприкосновенность жилища, свободу передвижения и собрания приостановлены

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