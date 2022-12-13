Протесты против импичмента Педро Кастильо охватили Перу. Фоторепортаж

На фото: 12 декабря, Лима

Сильные протесты проходят не только в крупных городах, но и в сельских общинах в Андах. Протестующий учитель дошкольного образования заявил журналистам: «Для них, тех, кто присутствует в конгрессе, единственное правильное мнение — это мнение состоятельных перуанцев. Они делают все, что хотят. Для них голос провинции недействителен, бесполезен. Но учитывается голос жителей Лимы. Это несправедливость по отношению ко всему Перу»