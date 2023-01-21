Зеленский с женой пришел на похороны погибшего главы МВД

Елена и Владимир Зеленские (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой пришел на похороны экс-главы МВД Дениса Монастырского, погибшего при крушении вертолета в Броварах. Об этом сообщается в телеграм-канале Strana.ua.

Издание опубликовало запись, на которой видно, как Зеленские идут по ковровой дорожке, подходят к гробу и останавливаются перед ним. Затем они обходят гроб сбоку и по очереди склоняются над ним, чтобы возложить цветы. После этого супруги подходят к родственникам погибшего.

Рядом с гробом Монастырского стоят гробы с телами других погибших в авиакатастрофе. Все они накрыты украинскими флагами.

Монастырский и другие чиновники украинского МВД погибли при крушении вертолета в Броварах (Киевская область) утром 18 января. Вертолет упал на детский сад.

По уточненным данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, всего в авиакатастрофе погибли 14 человек, в том числе экипаж вертолета и один ребенок. Еще 25 человек, в том числе 11 детей, пострадали.

Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает три версии крушения: нарушение правил полета, техническую неисправность и «умышленные действия». По словам очевидцев, перед падением вертолет совершил несколько кругов над городом на небольшой высоте.

После гибели Монастырского врио главы МВД стал руководитель Нацполиции Игоря Клименко. На посту главы ведомства его сменил начальник киевского подразделения Национальной полиции Иван Выговский.