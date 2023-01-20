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Киев назначил нового главу Нацполиции

Киев назначил врио главы Нацполиции после перехода прошлого в МВД из-за гибели министра
Иван Выговский
Иван Выговский (Фото: UA.National.Police / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Кабинет министров Украины назначил врио председателя Национальной полиции главу ее киевского управления Ивана Выговского, сообщается в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Временное исполнение обязанностей председателя Нацполиции возложено на Ивана Выговского. Соответствующее решение кабинет министров принял сегодня, 20 января», — сказано в сообщении.

Предшественник Выговского, Игорь Клименко, 18 января стал исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины. Назначение произошло после гибели в тот же день при крушении вертолета предыдущего главы МВД Дениса Монастырского.

Вертолет с руководством МВД Украины разбился под Киевом, в Броварах. Машина упала возле здания детского сада. В вертолете находились девять человек (среди них — Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и др.), все они погибли. В Госслужбе Украины по ЧС сообщили о гибели в общей сложности 14 человек, в частности, одного ребенка. Пострадали 25 человек, 11 из них — дети.

Служба безопасности Украины заявила, что рассматривает три версии падения вертолета: нарушение правил полета; техническая неисправность машины; умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.

Теги
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