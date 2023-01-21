МИД: заявление Борреля с критикой слов Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере лицемерно

МИД призвал ЕС «возвысить голос» для борьбы с дискриминацией и русофобией

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Европе стоит «возвысить голос» для борьбы с русофобией, антисемитизмом и другими формами дискриминации, заявил российский МИД.

Так МИД отреагировал на слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Ранее он назвал неуместным сравнение главой МИД России Сергеем Лавровым действий США по созданию коалиции для окончательного решения «русского вопроса» с политикой Адольфа Гитлера.

Слова Борреля МИД посчитал лицемерными. Ведомство осудило поддержку Европой «киевского неонацистского режима» и напомнило, как в октябре 2022 года Боррель сравнил Европу с садом, а весь остальной мир — с джунглями.

«Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», — заявили в российском МИДе.

Спор между Боррелем и российским МИДом возник после того, как глава ведомства Сергей Лавров 18 января заявил, что США пытаются организовать из европейских стран коалицию для «окончательного решения «русского вопроса». Вашингтон делает это точно так же, как Наполеон и Гитлер в свое время «мобилизовали» Европу против Российской империи и СССР, утверждал министр.

В Белом доме слова Лаврова сочли «оскорбительными» и «абсурдными». Министра также раскритиковал Европейский еврейский конгресс (ЕЕК). Организация призвала политика извиниться, однако в российском МИДе ответили, что мнение ЕЕК ведомству «неинтересно», так как он игнорировал «катастрофический уровень антисемитизма на Украине».