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Боррель извинился за слова о «джунглях» вокруг Европы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель извинился за сравнение Европы с садом, а всего остального мира с джунглями. Об этом он написал в заявлении, которое озаглавил «О метафорах и геополитике».

На прошлой неделе, выступая на открытии Дипломатической академии в Брюгге, Борель заявил: «Европа — это сад. Мы построили сад: все работает, это наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения. <...>. Остальной мир, большая часть других стран мира — это джунгли. А джунгли могут совершить вторжение в сад».

Слова Борреля вызвали критику. Ее посчитали расисткой. С критикой в частности выступили официальный представитель МИД России Мария Захарова и представители ОАЭ. «Сад» построен Европой за счет варварского отношения к разграблению «джунглей», — написала Захарова.

«Прошу прощения, если кто-то обиделся. Я верю, что мы часто слишком евроцентричны и должны быть скромными и получше узнать остальной мир», — написал Боррель.

При этом глава европейской дипломатии отказался считать свои слова проявлением расизма. «Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о «джунглях». Моя ссылка на «джунгли» не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, «джунгли» есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — пояснил он.

Теги
Жозеп Боррель ЕС джунгли расизм
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