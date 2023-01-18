Зеленский назвал крушение вертолета в Броварах ужасной трагедией

Владимир Зеленский: крушение вертолета в Броварах — трагедия и «невыносимая боль»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Крушение вертолета рядом с детским садом в Броварах Киевской области стало «ужасной трагедией», считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram.

При крушении вертолета погибло руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также их помощники и экипаж вертолета.

«По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается», — сообщил Зеленский, в том числе три ребенка. «Невыносимая боль», — добавил глава государства.

Зеленский отметил, что травмы получили 25 человек, среди них 10 детей. Он выразил свои соболезнования родным и близким пострадавших и погибших.

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