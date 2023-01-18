Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Минобороны сообщило о взятии Соли в ДНР Политика, 13:20
Хачанов первым из россиян вышел в третий круг Australian Open Спорт, 13:19
Зеленский назвал крушение вертолета в Броварах ужасной трагедией Общество, 13:17
Лавров потребовал от Запада «честного разговора» Политика, 13:17
Мэрил Стрип снимется в третьем сезоне сериала «Убийства в одном здании» Life, 13:17
В Белгородской области сработала ПВО Политика, 13:15
Лавров назвал самое трагичное и самое обнадеживающее слово 2022 года Политика, 13:14
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 13:10
Российские компании ухудшили позиции в рейтинге стоимости брендов Бизнес, 13:09
В РПЦ поддержали отказ хоккеиста НХЛ надеть форму с символикой ЛГБТ Спорт, 13:07
CoinDesk сообщило о пожертвовании FTX денег трети членов Конгресса США Крипто, 12:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:55
Бывший хоккеист фарм-клуба «Трактора» погиб в зоне военной операции Спорт, 12:48
В мэрии сообщили о готовности системы пожаротушения на Троицкой линии Город, 12:45
Общество ,  
0 

Зеленский назвал крушение вертолета в Броварах ужасной трагедией

Владимир Зеленский: крушение вертолета в Броварах — трагедия и «невыносимая боль»
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Крушение вертолета рядом с детским садом в Броварах Киевской области стало «ужасной трагедией», считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram.

При крушении вертолета погибло руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также их помощники и экипаж вертолета.

«По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается», — сообщил Зеленский, в том числе три ребенка. «Невыносимая боль», — добавил глава государства.

Зеленский отметил, что травмы получили 25 человек, среди них 10 детей. Он выразил свои соболезнования родным и близким пострадавших и погибших.

Материал дополняется. 

Теги
Владимир Зеленский Вертолет
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter