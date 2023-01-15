Президент Хорватии заявил о «прокси-войне» Запада с Россией на Украине
США и Североатлантический альянс на Украине ведут опосредованную войну против России, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передает местный портал Index.
«Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России через Украину. И наоборот. Однако, если у вас нет конечной цели, если у вас нет плана, то это заканчивается как Афганистан», — сказал Миланович.
Он добавил, что план не может заключаться в том, «чтобы убрать [президента Владимира] Путина» или вводить санкции. Их он назвал «нонсенсом». По его словам, таким образом Запад «ничего не добьется».
Ранее Миланович отмечал, что между Загребом и Москвой сложились «недружественные отношения», но Хорватия не принимает в борьбе с Россией такого активного участия, как некоторые другие страны, «которые де-факто находятся в состоянии войны».
Российская сторона гораздо раньше заявляла, что Запад вступил в «прокси-войну» с Москвой. В апреле прошлого года об этом говорил глава МИД страны Сергей Лавров.
«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил тогда он, говоря о поставках военной техники Украине со стороны Запада.
Москва не раз осуждала предоставление Киеву военной помощи его союзниками. Кремль отмечал, что снабжение западным вооружением «не сулит ничего хорошего Украине».