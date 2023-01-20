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Девять авиакомпаний остановили полеты в России в 2022 году

Девять авиакомпаний перестали летать в России за 2022 год
Фото: Marcus Brandt / Global Look Press
Фото: Marcus Brandt / Global Look Press

Девять авиакомпаний перестали летать в России в 2022 году, подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных реестра Росавиации.

Сертификаты эксплуатанта четырех авиакомпаний («Быстролет», «Камчатка», «Роствертол Авиа» и SkyGates) были приостановлены, причем последние три сами подали заявление. «Камчатке» производитель из США отказал в поставке трех самолетов Cessna Grand Caravan, а два самолета Boeing 747 компании Sky Gates теперь эксплуатируются в Азербайджане аффилированной Silk Way West Airlines. «Роствертол Авиа», принадлежавшая до прошлого года «Вертолетам России», подала заявление о приостановке, потому что осталась с одним вертолетом. По словам близкого к «Ростеху» собеседника «Коммерсанта», проект «не взлетел исходно», а из-за сложностей с запчастями проблемы усугубились. По словам другого источника в «Ростехе», в конце 2022 года компания была продана частному собственнику. Петербургский «Быстролет» не смог начать полеты: регулятор приостановил сертификат из-за отсутствия самолетов.

Как отмечает издание, в большинстве случаев приостановка сертификата заканчивается аннулированием, а после аннулирования документ не восстанавливают.

Сертификат банкротящейся компании «Скол» аннулировали. Еще в 2021 году Росавиация запретила перевозчику эксплуатировать 30 вертолетов и пять легкомоторных L-410 из-за долгов. Аннулирован и сертификат «Сириус-Аэро»: компании больше нет в реестре.

Royal Flight, а также грузовые «Атран» и AirBridgeCargo (входят в ГК «Волга-Днепр») остановили полеты из-за санкций, но пока сохраняют сертификаты эксплуатантов.

В 2022 году сертификаты получили несколько новых компаний: «Джетика», НИИ ЦПК Гагарина, «Арктика», «Азимут», «Глобус», «ЧукотАВИА», «Хабаровские авиалинии».

За предыдущие пять лет (2017–2021) Росавиация приостановила и затем аннулировала сертификаты пяти авиакомпаний: «Бурятские авиалинии», «ВИМ-Авиа», «Саратовские авиалинии», «Пионер-региональные авиалинии» и «Псков Авиа».

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США и ЕС закрыли небо для российских самолетов и ввели ограничение на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли, а все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям в связи с началом военной операции на Украине. С конца февраля Минторг США расширяет санкционный список российских самолетов, которым запрещено обслуживание за рубежом.

В ответ Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты в лизинге у российских компаний.

Теги
Росавиация полеты санкции
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