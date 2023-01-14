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«Ведомости» узнала о сокращении перевозок авиакомпаний России в 2022 году

«Ведомости»: пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 14,3% в 2022 году
Пассажиропоток оказался ниже планки, заданной Путиным, на 5 млн человек. На объеме авиаперевозок сказались в том числе западные санкции
Фото: Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Российские авиакомпании перевезли 95,1 млн пассажиров в 2022 году, что на 16 млн человек или на 14,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на закрытую статистику Росавиации и источник, знакомый с предварительными показателями авиаперевозок.

В декабре авиакомпании перевезли 7,1 млн человек — на 1,1 млн или на 13% меньше, чем в тот же месяц 2021-го. За первые 11 месяцев 2022-го пассажирские перевозки составили 88 млн человек. Итоговый пассажиропоток 2022-го оказался на 5 млн ниже планки, заданной в начале года президентом России Владимиром Путиным, — не менее 100 млн человек.

При этом процент занятости кресел авиакомпаний вырос и составил 84% (против 81,5% в 2021-м). Показатель загрузки коммерческих рейсов также увеличился (70,6% против 65,4%).

После начала спецоперации на Украине российская авиаотрасль попала под западные санкции. В частности, российским перевозчикам запрещено летать в Евросоюз и ряд других стран. На объем авиаперевозок также повлияло закрытие аэропортов юга России.

В сентябре прошлого года гендиректор группы «Аэрофлот», крупнейшего авиаперевозчика страны, Сергей Александровский рассказал, что в 2022–2023 годах пассажиропоток компании ожидается на уровне 40 млн человек, что на 13% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова в июне также сообщила РБК о падении пассажиропотока. В марте он сократился на 25% (до 986 тыс. человек), в апреле — на 23% (до 1,04 млн). Всего за январь—май авиакомпания перевезла более 5,7 млн человек, что примерно на 12% меньше, чем было годом ранее. При этом в марте—апреле S7 была лидером по пассажиропотоку.

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Яна Ломакина
Авиакомпания Россия пассажиры перелеты пассажиропоток
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