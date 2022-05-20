Созданная менее года назад авиакомпания «Камчатка» прекратила работу
Авиакомпания «Камчатка» объявила о своем решении прекратить деятельность, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
Причиной стало расторжение США контракта на поставку трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B и отзыв единственного воздушного судна Grand Caravan EX 208B, которое использовал перевозчик.
«К сожалению, пока в России не производятся суда аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена», — пояснил представитель авиакомпании.
Представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) отказался от комментариев. «Контракт расторгнут, вопрос с авансированием техники закрыт», — подтвердил источник РБК, знакомый с ходом сделки.
В январе ГТЛК, выступающая посредником, сообщила, что планирует в первом полугодии 2022 года поставить авиакомпании «Камчатка» три американских самолета Cessna Grand Caravan. Сделка была одобрена правительственной комиссией по импортозамещению. Еще девять самолетов предполагалось передать в 2023–2027 годах.
Авиакомпания «Камчатка» была создана структурами девелопера Сергея Бачина — генерального директора компании «Васта Дискавери», занимающейся проектами комплексного развития территорий в российских регионах. Он также известен как создатель горного курорта «Роза Хутор» в Сочи, комплексов «Завидово» и «Ярославское взморье» в Центральном регионе.
Перевозчик базируется в аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском и выполняет полеты на внутренних воздушных линиях. По словам генерального директора «Камчатки» Александра Стеблина, жители смогут летать из Петропавловска-Камчатского в такие населенные пункты, как Усть-Камчатск, Тигиль. «Мы намерены обеспечить значительно более бюджетную цену [чем на вертолетах] на полеты внутри региона. Одновременно смотрим на развитие туристических направлений на полуострове», — рассказывал он.
Авиакомпания получила сертификат эксплуатанта в августе 2021 года.