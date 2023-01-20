Посольство назвало план передать активы России Украине дискредитацией США

Планы передать Украине конфискованные российские активы дискредитируют финансовую систему США, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Заявление опубликовано в телеграм-канале дипмиссии.

«Белый дом не гнушается склонять фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов. <...> Подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства», — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии утверждают, что руководство США «своими же руками» подрывают доверие к международной финансовой системе и безопасности долларовой юрисдикции. Планы передать Украине российские активы дипломаты назвали игнорированием «не только общепринятых юридических норм», но и американской ценности защиты права на частную собственность.

19 января руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту попадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс анонсировал передачу Украине части замороженных российских активов. Ранее США выступали против конфискации активов России, называя это невозможным с юридической точки зрения.

О том, что замороженные средства России могут пойти на восстановление Украины, говорил и глава Евросовета Шарль Мишель, который находится в настоящее время с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что в Европе заморожены €300 млрд российских активов, которые «должны и будут» использованы на Украине.

Кремль назвал заморозку российских активов кражей. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае государственную собственность, и на частную собственность», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.