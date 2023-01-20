Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Экономисты оценили долю ушедших из России западных компаний Бизнес, 05:59
«РИА Новости» сообщило о взятии бойцами «Викинга» позиций ВСУ в ДНР Политика, 05:59
Антонов обвинил США в развязывании гибридной войны против России Политика, 05:35
США и Германия не смогли договориться о поставках танков Киеву Политика, 05:16
Посол Антонов заявил, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием Политика, 05:13
Незаправляемый: каким оказался электромобиль «Москвич 3е» Авто, 05:00
Число банкиров-миллионеров в Европе достигло исторического рекорда Бизнес, 04:55
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Байден описал ситуацию с секретными документами фразой Гертруды Стайн Политика, 04:39
Украинский мэр заявил о больших пророссийских настроениях в Купянске Политика, 04:25
Театр в Вильнюсе снял с репертуара спектакль по сказке Маршака Политика, 03:50
Умер пионер фолк-рока Дэвид Кросби Общество, 03:33
СК Армении назвал причину пожара в воинской части Общество, 03:01
WP узнала о тайном визите главы ЦРУ в Киев и рассказе о «планах России» Политика, 02:43
Президент Хорватии заявил, что «был холоден» с Лавровым Политика, 02:20
Политика ,  
0 

Посол Антонов заявил, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием

Посол Антонов: никто из российского руководства не угрожал применением ядерного оружия

Российские власти не выступали с угрозами применения ядерного оружия, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на слова представителя Госдепартамента США, передает пресс-служба российского диппредставительства.

Антонов назвал утверждения о том, что Москва угрожает применением ядерного оружия «пустопорожними» и «безответственными». «Никто в российском политическом и военном руководстве никогда не высказывался подобным образом», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил о совместном заявлении президентов России и США 2021 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот принцип был подтвержден в рамках ядерной «пятерки» в январе 2022 года, отметил он.

По словам Антонова, российские власти постоянно предостерегают Вашингтон, что взятый им «курс на нанесение нам стратегического поражения «на поле боя» стремительно ведет мир к катастрофическому сценарию». Однако, по словам дипломата, американские власти «не прислушиваются» и ничего не делают для недопущения «ядерного Армагеддона».

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что Россия использует «провокационную риторику» в вопросе ядерного оружия, которая «не только опасна, но и безрассудна». «Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись», — подчеркнул он.

Так представитель Госдепа ответил на слова замглавы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, который написал, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать войну ядерную. «Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
«Импортозамес»: как и на что заменить западные ИТ-системы
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz
«Похоже на удар в живот»: какой спорт спасает Цукерберга от перегрузки
Ранний опыт: компании в России стали чаще использовать детский труд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова зампреда Совбеза не свидетельствуют об изменении ядерной доктрины, последняя версия которой была утверждена в 2020 году. В ней перечислены условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие. Это, в частности, агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин пообещал защищать территориальную целостность страны «всеми имеющимися средствами». По его словам, Запад использует «ядерный шантаж», тогда как Россия «также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО». При этом спустя месяц российский президент заверил, что в ядерном ударе для страны «нет никакого смысла» — ни политического, ни военного. Первой Россия ядерное оружие не применит, но угроза ядерной войны растет, говорил Путин.

Теги
Анатолий Антонов Госдепартамент США ядерное оружие ядерная война
Материалы по теме
В Госдепе ответили на слова Медведева о ядерной войне
Политика
Песков не увидел в словах Медведева признаков изменения ядерной доктрины
Политика
Медведев назвал последствия проигрыша ядерной державы в обычной войне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter