Посол Антонов заявил, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием

Российские власти не выступали с угрозами применения ядерного оружия, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на слова представителя Госдепартамента США, передает пресс-служба российского диппредставительства.

Антонов назвал утверждения о том, что Москва угрожает применением ядерного оружия «пустопорожними» и «безответственными». «Никто в российском политическом и военном руководстве никогда не высказывался подобным образом», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил о совместном заявлении президентов России и США 2021 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот принцип был подтвержден в рамках ядерной «пятерки» в январе 2022 года, отметил он.

По словам Антонова, российские власти постоянно предостерегают Вашингтон, что взятый им «курс на нанесение нам стратегического поражения «на поле боя» стремительно ведет мир к катастрофическому сценарию». Однако, по словам дипломата, американские власти «не прислушиваются» и ничего не делают для недопущения «ядерного Армагеддона».

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что Россия использует «провокационную риторику» в вопросе ядерного оружия, которая «не только опасна, но и безрассудна». «Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись», — подчеркнул он.

Так представитель Госдепа ответил на слова замглавы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, который написал, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать войну ядерную. «Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова зампреда Совбеза не свидетельствуют об изменении ядерной доктрины, последняя версия которой была утверждена в 2020 году. В ней перечислены условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие. Это, в частности, агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин пообещал защищать территориальную целостность страны «всеми имеющимися средствами». По его словам, Запад использует «ядерный шантаж», тогда как Россия «также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО». При этом спустя месяц российский президент заверил, что в ядерном ударе для страны «нет никакого смысла» — ни политического, ни военного. Первой Россия ядерное оружие не применит, но угроза ядерной войны растет, говорил Путин.