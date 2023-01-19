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Санду попросила поставить Молдавии ПВО

Президент Молдавии Санду попросила о поставках систем противовоздушной обороны
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Молдавия попросила союзников поставить ей средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за конфликта на соседней Украине, сообщила Reuters президент республики Майя Санду.

«Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны», — сказала она в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. По словам Санду, она понимает «приоритет» в пользу Украины в данном вопросе, но надеется, что Молдавия тоже получит какие-то ПВО.

В МИД России в декабре заявили, что «безрассудное накачивание» какой-либо страны западным оружием, в частности Молдавии, будет подрывать ее безопасность и суверенитет и может привести к катастрофе.

После ракетных обстрелов территории Украины ракеты несколько раз попадали и на территорию Молдавии. Последний случай был 14 января. В МВД страны сообщили, что обломки ракеты упали на севере страны. Позднее ведомство уточнило, что нашло среди них боеголовку со взрывчатым веществом — примерно 80 кг взрывчатки. Как писал Point, саперы провели контролируемый подрыв боеголовки.

Санду после обнаружения обломков заявила в Twitter, что конфликт на Украине в очередной раз «напрямую» повлиял на Молдавию. Президент осудила удары по территории соседней страны. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала этот инцидент «неуважением к суверенитету» республики.

Теги
Молдавия ПВО Майя Санду
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