МИД заявил о приближении к катастрофе в случае накачивания Молдавии западным оружием

Потенциальное сотрудничество Молдавии со странами НАТО в военной сфере является фактором подрыва ее безопасности, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе», — сказал он.

По мнению Галузина, молдавской стороне должен быть отчетливо виден «печальный опыт Украины».

В начале декабря глава МИД Молдавии Нику Попеску принял участие в министерской встрече НАТО в Бухаресте (Румыния). Он заявил, что Молдавия — нейтральная страна, но, по его словам, нейтралитет, не означает самоизоляцию, демилитаризацию и безразличие к происходящим в мире событиям.

«Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе через НАТО, самый сильный военно-политический альянс в мире», — написал он в своем телеграм-канале.

Материал дополняется