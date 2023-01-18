Пушилин заявил о продвижении бригад ЧВК Вагнера в Артемовске
Штурмовые бригады ЧВК Вагнера ведут бои в Артемовске (украинское название — Бахмут), есть продвижение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
«В Артемовке штурмовые бригады ЧВК «Вагнер» продолжают бои, ситуация остается достаточно напряженной, но ребята продвигаются», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).
В свою очередь командир спецподразделения «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что город «обжат» с правой стороны, перерезаны пути обеспечения подразделений ВСУ продуктами питания и боеприпасами.
«Думаю, что в ближайшие дни по итогам работы, которую они ведут для того, чтобы до конца заблокировать оставшуюся артерию, будет очень серьезный результат у нас в этом направлении», — предположил Алаудинов в эфире канала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Артемовск находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города. Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию там «тяжелой и мучительной», а в его офисе заявили, что ВСУ несут в боях за город тяжелые потери. Украина теряет под Артемовском больше людей, чем российская сторона, говорил The Wall Street Journal один из неназванных командующих украинской армией в городе.
В начале января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин рассказал, что ВСУ сформировали «500 линий обороны» в Артемовске, потому российские военные продвигаются с трудом: «Каждые десять метров — рубеж обороны». «Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна», — пояснял он.